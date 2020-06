Ilka Bessin: Eklat im Krankenhaus!

Nach dem Finale von "Let's Dance" sollte bei Ilka ein MRT gemacht werden. Doch im Krankenhaus dann der Schock! "Ich stand vor der Schwester an der Rezeption und die guckte mich an und ich sagte so 'Ich hab einen Termin für's MRT' und sie so 'Ne, das geht nicht', ich sagte 'ja, ich weiß ich hab so ein bisschen Panik.' ", erzählt Ilka jetzt im Podcast "Die Pochers hier!" von Amira und Oliver Pocher. Doch die Panik war nicht das Problem. 'Ne, sie sind zu dick für das MRT – sie passen da nicht rein'", sagte die Krankenschwester. Klar, dass diese harten Worte nicht spurlos an Ilka vorbei gingen...