Ilka Bessin: Große Sorge um den "Let's Dance"-Star!

Am Freitag kämpften Lili Paul-Roncalli, Moritz Hans und um den "Let's Dance"-Titel. Auch die bereits ausgeschiedenen Kandidaten waren bei der großen Finalshow dabei, um nochmal ihren Lieblingstanz zu performen. Doch Ilka Bessin konnte leider nicht übers Parkett schweben...

Ilka Bessin: Traurige Abrechnung nach "Let's Dance"

Ilka Bessin hat Probleme mit ihrem Knie

"Das Knie macht Probleme und deswegen geht es mir nicht so gut. Ich habe nach der Samba 2,3 Tage flachgelegen, weil ich nicht laufen konnte", erzählt Ilka traurig im Interview mit . Sie habe es mit Tabletten versucht, doch die Schmerzen seien trotzdem schlimmer geworden. "Jetzt muss ich Dienstag in die Röhre und dann wird geguckt, was los ist. Der eine Arzt sagt: Verdacht auf einen Riss in der Muskelfaser. Der andere sagt: Wasser im Knie." Lässt sich nur hoffen, dass die Untersuchung endlich Klarheit schafft...

