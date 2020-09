Ilka Bessin: Intimer Einblick! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Auch wenn Ilka an ihre Kindheit nicht die besten Erinnerungen hat, sind ihre Eltern für sie dennoch die wichtigsten Menschen in ihrem Leben. So fügt sie abschließend hinzu: "Wir waren im Garten irgendwie beim Kniffeln, Eierlikörchen, haben wir darüber gesprochen. Sie haben sich bei mir entschuldigt und haben gesagt: 'Wir können es halt nicht ändern, es war halt so, wir können es nicht mehr rückgängig machen. Aber es tut uns leid.' Und das war für mich der Punkt, wo ich einfach gesagt habe, ich liebe meine Eltern, ich verzeihe denen." Ob uns Ilka in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr privaten Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...