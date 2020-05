Ilka Bessin: Jubel-News! Jetzt geht es endlich wieder bergauf

Reddit this

Für Ilka Bessin geht es endlich wieder bergauf! Nach der fiesen Kritik der "Let's Dance"-Zuschauer blickt sie positiv in die Zukunft.

In den vergangenen Wochen musste Ilka Bessin sich viele Beschimpfungen gefallen lassen. Obwohl sie auf dem „Let’s Dance“-Parkett wirklich alles gibt, scheinen ihr manche Fans den Erfolg nicht zu gönnen.

Fiese Kritik an Ilka Bessin

Seit Laura Müller die Tanzshow in der vergangenen Woche verlassen musste, hat die Kritik an Ilka sogar zugenommen! Auf den Social-Media-Kanälen der Show feuern die Fans empört, dass die 19-Jährige eine viel bessere Tänzerin sei und es nicht sein könne, dass die Komikerin noch nicht rausgeflogen ist.

Zwar hat Ilka in der Vergangenheit zugegeben, wie sehr sie die Beleidigungen belasten, doch mittlerweile scheint sie einen Weg gefunden zu haben, damit umzugehen. Anstatt sich zu verkriechen, strahlt die 48-Jährige lieber in ihre Insta-Kamera. „Ich freue mich, es geht weiter, gut gelaunt!“, freut sie sich. „Wenn der Tag so beginnt, dann kann es doch nur schön werden!“

Die bösen Worte der -Zuschauer können ihr bei so viel guter Laune nichts mehr anhaben! Endlich geht es wieder bergauf…

