Ilka Bessin: Jubel-News! Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Aktuell ist Ilka Bessin dabei zu sehen, wie sie bei Let's Dance das Tanzbein schwingt und damit alle Fan-Herzen höher schlagen lässt. Nun die nächste Jubel- !

Rebecca Mir & Massimo Sinató: Juhu! Jetzt machen sie es offiziell

Ilka Bessin gibt bei Let's Dance alles

Obwohl Ilka bei Let's Dance von bereits des Öfteren stark in die Kritik genommen wurde und ihr das Tanztraining manchmal ganz schön schwer fällt, gibt Ilka alles, um sich den Let's Dance-Sieg zu ertanzen. Zumindest die Unterstützung ihrer Fans ist ihr dabei sicher, sodass sie bis jetzt immer wieder eine Runde weiter kam. Doch Let's Dance könnte nicht das einzige Format sein, in dem Ilkas Anhänger in den Genuss von Ilkas lockerer und witziger Art kommen. Wie die Power-Frau nämlich nun berichtet, schließt sie ein " "-Comeback nicht aus...

Plant Ilka bereits ihr Comeback?

Obwohl Ilka nach ihrem "Cindy aus Marzahn"-Aus berichtete, dass sie diese Rolle an den Nagel hängen möchte, verrät sie nun, dass sie ein Comeback nicht für ausgeschlossen hält. So verrät sie im Interview mit " ": "Ich werde oft gefragt, ob Cindy aus Marzahn noch mal wiederkommt, wo die ist und so Und die ist auf einer Bohrinsel und arbeitete als DJane und macht jetzt noch eine Ausbildung zur Schmuckdesignerin. Vielleicht kommt sie mal wieder, aber dann muss schon viel Geld auf den Tisch gelegt werden." Ob Ilka ihre Fans in diesem Jahr wohl noch mit einem Comeback überraschen wird? Wir können gespannt sein...

Oh je! Was ist denn bei Laura und Christian los?