Ilka Bessin: Liebes-Hammer!

Von ihrer Figur „ “ hat sich Ilka Bessin vor einiger Zeit verabschiedet. Mittlerweile hilft sie in der -Show „Zahltag! Ein Koffer voller Chancen“ Familien, welche in Not sind und von Hartz-IV leben. Mit dem Sender sind demnächst zwei neue Formate geplant.

Ilka Bessin ist glücklich vergeben

Im Privatleben scheint es bei Ilka Bessin richtig gut zu laufen. Denn sie hat sich heimlich verlobt, wie die „Bild“-Zeitung erfahren hat. Und wer ist der Mann an ihrer Seite? „Cindy war eine Rampensau. Als Ilka möchte ich solche Dinge für mich behalten“, erklärt die Entertainerin dem Blatt.

Sie sollen sich 2016 kennengelernt haben – also in dem Jahr, als sie mit „Cindy aus Marzahn“ Schluss machte. Er soll als Selbstständiger in der IT-Branche arbeiten und beide sind gleich alt. Bisher gab es noch keinen öffentlichen Auftritt des Paares – offenbar will ihr Verlobter nicht ins Rampenlicht.