Ilka Bessin: Offenes Statement zur Trennung!

Was für ehrliche Worte von Ilka Bessin! Sie spricht jetzt ganz offen über das Thema Trennung...

Wenn es um Trennung geht, kennt sich Ilka Bessin aus. Sie trennte sich vor zwei Jahren nicht nur von ihrer Kunstfigur , sondern ließ in ihrem Leben schon einige Menschen zurück.

Ilka Bessin spricht über Trennungen

"Es gibt nun mal Menschen, die einen nur ein Stück des Weges begleiten, und irgendwann machen sie schlechte Gefühle, und dann muss man sich auch mal trennen", erklärt sie im Interview mit . Wieso sie plötzlich so offen über diese Thema spricht? In der neuen Ausgabe der "Barbara" geht es um das Thema "Schlussmachen". Und so gibt die heute 47-Jährige zu: "Ich habe aufgehört, es jedem recht machen zu wollen. Das war sehr befreiend."

Ilka Bessin ist verlobt

Aktuell denkt Ilka Bessin aber ganz sicher nicht ans Schlussmachen. Zumindest nicht mit ihrem Liebsten. Erst im Oktober wurde bekannt, dass sie sich verlobt hat! Ihren Schatz lernte sie 2016 über Freunde kennen. Er soll selbstständig in der IT-Branche arbeiten. Mehr ist über das Liebes-Glück aber nicht bekannt...