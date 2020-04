Ilka Bessin: Schock-News! Erschütternd, was jetzt ans Licht kommt!

Oh je! Eigentlich ist Ilka Bessin für ihre fröhliche und lockere Art bekannt. Doch jetzt das Traurige...

Bittere Tränen bei Ilka Bessin

Am vorgegangen Freitag zeigte sich Ilka Bessin ihren Fans von ihrer emotionalen Seite! So sprach die Power-Frau in dem Vorspann, der vor ihrem Tanz gezeigt wurde, über ihre bewegende Vergangenheit und eine unerfüllte Liebe. Ilka berichtete gegenüber " ": "Ich hatte über drei Jahre eine Beziehung, die nicht so toll war, wo ich mehr geliebt habe. Er hat mich nicht geliebt, und ich war komplett in so einer Abhängigkeit." Sie ergänzte: "Wenn der gesagt hat 'Ich ruf dich am Sonntag an', dann bin ich sonntags zu Hause geblieben. Das war für mich der totale Absturz." Doch damit nicht genug...

Ilka war am Ende

"Der Tiefpunkt war, als ich in einem Hotel gehockt und völlig aufgelöst geweint und gebettelt habe, dass er die Tür aufmacht. Die Zimmermädchen liefen an mir vorbei und ich dachte: 'Wie tief muss man eigentlich sinken?'", berichtet Ilka weiter über diese schlimme Zeit. Doch zum Glück setzte irgendwann der Punkt ein, an dem sie sich gesagt hat, dass es so nicht weiter gehen kann. Ihre traumatischen Erinnerungen verarbeitete die Power-Frau daraufhin in ihrem Buch "Abgeschminkt". Ob uns Ilka in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...

