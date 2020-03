Ilka Bessin: Sie bricht ihr Schweigen! So geht es ihr wirklich!

Aktuell ist Ilka Bessin dabei zu sehen, wie sie bei Let's Dance alles gibt, um sich den ersten Platz zu ertanzen. Wie Ilka bereits verriet, kommt sie bei dem Training und den Live-Shows oft an ihre Grenzen. Unterkriegen lässt sich die Power-Frau davon jedoch nicht!

Ekaterina Leonova: "Let's Dance"-Comeback! Jetzt besteht kein Zweifel mehr

Ilka Bessin redet über Selbstzweifel

Obwohl sich Ilka stets Selbstbewusst zeigt, plagen auch sie manchmal Selbstzweifel. So erklärt sie nun gegenüber " ": "Selbstzweifel finde ich nicht schlimm, wenn es einen nach vorne bringt. Wenn du sagst: ´Okay, ich zweifle an dem, was ich mache. Das ist vielleicht nicht so gut´, dann änderst du dich. Du musst dich auch formen lassen, die Umwelt und Leute formen dich auch - du darfst dich nur nicht verformen lassen." Wow! Ehrliche Worte, die definitiv intime Einblicke in Ilkas Innerstes geben, Doch damit nicht genug...

Ilka kriegt Kraft von ihren Freunden

Auch wenn Ilka manchmal unter Selbstzweifeln leidet, bekommt sie vor allem aus ihrem privaten Umfeld Unterstützung. So fügt sie abschließend hinzu, wie sie sich Selbstliebe gibt: "Indem man sich ein Umfeld schafft, was einen liebt in erster Linie. Indem man sich ein Umfeld schafft, was dich nicht kleinmacht und was dich so nimmt, wie du bist. Ich habe so eine tolle Familie. Also meine besten Freunde sind meine Familie, die gehören zu mir. Die sagen immer: 'Du bist so ein wertvoller Mensch.' Und das ist der erste Schritt zur Selbstliebe." Ob uns Ilka in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Beichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...

