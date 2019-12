Ilka Bessin: Tanzt sie bald bei "Let's Dance"?

Reddit this

Fegt sie bald über das Parkett von "Let's Dance"?

Fans kennen sie noch als " " - jetzt könnte Ilka Bessin bald in ein ganz anderes -Metier wechseln: Der Sender soll um eine Teilnahme der Komikerin bei "Let's Dance" verhandeln!

Verhandlungen sollen laufen: RTL buhlt um Ilka Bessin für "Let's Dance"

Wie die Bild am Sonntag aus Produktionkreisen erfahren haben will, bemüht sich der Sender RTL bereits seit Längerem darum, die 48-Jährige als Kandidatin für das Tanzformat zu gewinnen.

Laut Berichten des Blattes stehe eine endgültige Entscheidung noch aus, die Verhandlungen liefen noch.

Bereits in der letzten Staffel von "Let's Dance" hatte Comedian mit seinen Auftritten für Lacher, Stimmung und Quoten gesorgt - es bleibt abzuwarten, ob Ilka Bessin in der kommenden Staffel in die tänzerischen Fußstapfen des 41-Jährigen tritt.