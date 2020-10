Ilka Bessin: Tränen-Drama bei Instagram! Sie lässt ihren Gefühlen freien Lauf

Eigentlich ist Ilka Bessins gute Laune unerschütterlich. Doch bei einem Thema hört auch für sie der Spaß auf: beim Klopapier. In großer Verzweiflung wandte sich die Komikerin deswegen nun bei Instagram an ihre Follower...

"Leute, ich war gerade einkaufen und ganz ehrlich: Klar fangen jetzt wieder alle an zu hamstern. Aber es ist für mich echt eine schwierige Situation", wandte sie sich in einem Video mit tränenerstickter Stimme an ihre Community.

Was mag nur passiert sein, fragten sich viele. Doch das Rätsel löste Ilka Bessin schnell auf: "Es gibt kein Toilettenpapier mehr. Also es gibt schon noch welches, aber kein vierlagiges. Es gibt nur noch dreilagiges. Es gibt verdammt noch mal nur noch dreilagiges Toilettenpapier. Wie soll ich klarkommen? Wie soll ich leben?"

Ilka Bessin am Rande der Verzweiflung

Und weiter: "Bitte, bitte lasst mir von dem vierlagigen noch etwas übrig. Ich schaff das mit dem dreilagigen nicht mehr. Bitte helft mir! Bitte! Ich schaff das einfach nicht mehr."