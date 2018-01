Ilka Bessin: Tränen-Drama im TV!

Cindy aus Marzahn begeisterte über viele Jahre das TV-Publikum. Ilka Bessin hat dann als Entertainerin aufgehört und stellte sich neuen Herausforderungen.

Seit einiger Zeit ist Ilka Bessin als Reporterin für „Stern TV“ unterwegs und setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein. Sie hilft Rentnern, die unterhalb der Armutsgrenze leben, aber auch Langzeitarbeitslosen und Jugendliche, die auf der Straße leben.

Das Thema hat für sie auch persönlich eine ganz besondere Bedeutung, denn vor ihrer Karriere war Ilka Bessin selbst mehrere Jahre Hartz-IV-Empfängerin und hatte nur wenig Geld zum leben. Deshalb kann sie sich in die Menschen, welchen sie zur Seite steht, besonders gut hineinversetzen.

Ilka Bessin: Tränen-Drama bei "Stern TV"

In der vergangenen Folge von „Stern TV“ ging es um Rentner, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Ilka Bessin besuchte ein älteres Ehepaar, welches kaum Geld zum leben hat – wenn der eine nicht mehr ist, will der andere sterben, sagten sie in die Kamera. Das hat Ilka Bessin sehr mitgenommen, dass sie ihre Tränen nicht mehr unterdrücken konnte. „Das nimmt mich sehr mit“, sagte Ilka Bessin bei „Stern TV“. Auch künftig wird Ilka Bessin weiterhin als Reporterin für das Magazin tätig sein.

Ilka Bessin war selber arbeitslos

Ilka Bessin wurde damals in der DDR geboren und kommt aus einfachen Verhältnissen. Sie jobbte später in Köln und zog dann nach Berlin, da sie dort auf bessere Jobchancen hoffte. Doch stattdessen rutschte sie selber in die Arbeitslosigkeit. Aus dem Frust entstand die Figur „Cindy aus Marzahn“ – mittlerweile hat sie das Kostüm abgelegt und setzt sich im Rahmen von „Stern TV“ für ärmere Menschen ein.

Warum Ilka Bessin die Figur "Cindy aus Marzahn" ablegte, seht ihr hier im Video: