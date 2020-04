Ilka Bessin: Traurig, was jetzt ans Licht kommt!

Huch, so kennen wir Ilka Bessin ja gar nicht. In einer emotionalen Beichte, lässt die Power-Frau ihren Gefühlen nun freien Lauf...

Eigentlich ist Ilka Bessin für ihre fröhliche und lockere Art bekannt. Umso verwunderlicher somit die jüngste Aussage der Komikerin...

Ilka schüttet ihr Herz aus

Bei "Let's Dance" war Ilka dabei zu beobachten, wie sie zu dem "Disney"-Klassiker "Probier's mal mit Gemütlichkeit" mit Tanzpartner Erich Klann übers Tanzparkett fegte. Wie Ilka gegenüber " " berichtet, hat der Song für sie eine ganz besondere Bedeutung: "Probier's mal mit Gemütlichkeit' ist vermutlich der passendste Song überhaupt, den es überhaupt geben kann. Weil wir sind in so einer schnelllebigen Zeit. Und es war bei mir genauso, ich war auf Tour gewesen, ich habe an die 200 Termine gespielt, ich bin alleine gefahren und es war extrem anstrengend." Wow! Definitiv ehrliche Worte, die tief in Ilkas Innerstes Blicken lassen. Doch damit nicht genug...

Ilka war ganz anders

Obwohl sich Ilka stets bodenständig zeigt, war sie zu ihren " "-Zeiten teilweise ganz anders drauf. Im Nachhinein sagt Ilka sogar über sich, dass sie sich als überheblich beschreiben würde: "Wenn du in einem Gespräch mit wichtigen Leuten sitzt und dann einfach aufstehst und gehst mit den Worten: 'Ich habe keinen Bock, mir das Gequatsche anzuhören', dann hast du definitiv einen Höhenflug!" Doch zum Glück konnte Ilka diese Attitude hinter sich lassen und erobert die Fan-Herzen mit ihrer herrlich natürlichen Art regelmäßig aufs Neue!

