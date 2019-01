Ilka Bessin: Traurige Beichte! Sie hat Angst!

Huch, so kennen wir Ilka Bessin ja gar nicht. Eigentlich ist die Power-Frau für ihre selbstsichere und lockere Art bekannt. Doch jetzt die traurige Wahrheit...

Ilka Bessin: Trauriges Mobbing-Drama

Ilka Bessin hatte Pech mit Männern

Erst kürzlich erschüttere Ilka ihre Fans mit der traurigen Geschichte, dass sie sich in der Vergangenheit einem schlimmen Sex-Skandal stellen musste. Ilka berichtete, dass sie dabei mit einem aufgezeichneten Telefon-Sex-Gespräch erpresst wurde. Unterkriegen ließ sich Ilka davon jedoch nicht. Doch jetzt die nächste Hiobsbotschaft!

Ilka hat Angst!

Wie Ilka nun verrät, leidet sie teilweise unter Existenzängsten. So erklärt sie bei "Phoenix persönlich": "Man hat ja immer prinzipiell Angst. Also ich glaube, das geht jedem in jeder Branche so. Ob ich jetzt Comedy mache oder im Fernsehen bin. Die Angst hat man immer. Aber, wie gesagt, ich habe zwei Berufe gelernt, das habe ich auch immer gesagt, und wenn nicht, dann mache ich so eine kleine Kneipe und stehe dann da hinterm Tresen oder arbeite in der Gastro. Natürlich ist es schön, wenn Leute einen bejubeln und sagen: 'Oh, das ist aber lustig! Das hat mir super gefallen!' Aber ich kann nicht in die Zukunft gucken, ich weiß nicht, was passieren wird. Und wenn ich mir jetzt anfange darüber Gedanken zu machen, dann werde ich, glaube ich, irre im Kopf, dann ist vorbei." Ehrliche Worte, die zeigen: Auch an Ilka geht der öffentliche Druck nicht spurlos vorüber. Ist zu hoffen, dass sie sich ihre Einstellung dazu weiterhin beibehält.