Ilka Bessin: Traurige Enthüllung! Sie zieht einen Schlussstrich

"Let’s Dance“, das ist ein bisschen wie Familie: Über Wochen verbringen die Kandidaten sogar mehr Zeit mit den Profi-Tänzern und Konkurrenten als mit ihren Liebsten. Oft entstehen dabei Freundschaften, die noch Jahre nach der Sendung halten. Doch wie sieht das bei Ilka Bessin aus, die immer wieder von Menschen enttäuscht wurde?

Für die Komikerin ist es schwierig, Vertrauen zu fassen. Zu oft wurde sie in ihrem Leben schon ausgenutzt. In ihrer Biografie „Abgeschminkt“ klagt sie über falsche Freunde: „Mein Misstrauen wuchs immer mehr. Wer meinte es ernst mit mir? Wer wollte nur mit dem ‚Star‘ befreundet sein?“

Bei „Let’s Dance“ konnte sie getrost davon ausgehen, dass es hier niemand auf den Ruhm der Cindy-aus-Marzahn-Darstellerin abgesehen hat, schließlich waren alle Teilnehmer mehr oder weniger prominent. Eigentlich die beste Grundlage, um Freundschaften auf Augenhöhe zu knüpfen. Was sich in der Vergangenheit auch oft bewährt hat: Ob Kerstin Ott (38) und Regina Luca (31) oder Faisal Kawusi (28) und Paralympics-Star Heinrich Popow (36) – ein Blick in die Geschichte der Sendung zeigt, dass sich hier immer wieder Menschen finden.