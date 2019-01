Ilka Bessin: Erschütterndes Tränendrama!

Eigentlich ist Ilka Bessin aka " " für ihre selbstsichere und lockere Art bekannt. Die Power-Frau bewies in der Vergangenheit regelmäßig aufs Neue, dass sie sich so schnell nicht unterkriegen lässt. Doch jetzt das Traurige...

Ilka Bessin: Jetzt lässt sie die Baby-Bombe platzen!

Ilka Bessin durchlebte schwere Zeiten

Erst kürzlich berichtete Ilka in ihrer Biografie, dass sie sich einem schlimmen Erpressungs-Skandal stellten musste. So verriet sie, dass sie in der Vergangenheit mit einem aufgezeichneten Telefonsex-Gespräch von einem Mann unter Druck gesetzte wurde. Eine absolute Hiobsbotschaft für ihre Fans. Doch damit nicht genug. Wie Ilka ebenfalls erläuterte, hatte sie allgemein mit Männern nur wenig Glück. Wie sehr ihr dieser Zustand jedoch wirklich zusetzte, war vielen ihrer Fans wohl kaum bewusst...

Ilka Bessin spricht über ihre traurigen Gefühle

Wie Ilka nun enthüllt, weinte sie in der Vergangenheit des Öfteren wegen gescheiterten Männergeschichten. So erklärt die Power-Frau gegenüber "Bunte": "Mir hat mal jemand gesagt, Liebe darf nicht weh tun. Du darfst nicht abends zu Hause sitzen und weinen. Und ich habe oft geweint. Heute bin ich einfach glücklich. Genau das genieße ich jetzt am meisten und finde es schön." Ehrliche Worte, die tiefe Einblicke in ihr Innerstes geben. Doch zum Glück hat Ilka nun mit in ihrem Verlobten einen Mann gefunden, durch den diese traurigen Erinnerungen der Vergangenheit angehören...