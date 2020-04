Ilka Bessin: Jetzt packt sie über Joachim Llambi aus!

Ilka Bessin schwebt gerade mit Tanzpartner Erich Klann übers "Let's Dance"-Parkett. Doch so richtig kann sie die Jury noch nicht von sich überzeugen. Besonders von hagelt es immer wieder Kritik. Dabei hat er sie persönlich in die Show eingeladen...

Ilka Bessin packt ihre Vergangenheit mit Joachim Llambi aus

Die beiden kennen sich nämlich schon länger. "Ich schätze ihn sehr, wir haben uns mal einer Sendung kennengelernt, da hat er mich gefragt, ob ich nicht mal zu 'Let’s Dance' kommen möchte, da habe ich gesagt: 'Ne, mir wird immer so schwindelig.' Da hat er gesagt: 'Mach das trotzdem' Und deswegen, ich find’s toll. Ich mag ihn auch und schätze ihn auch", erzählt Ilka jetzt im Interview mit .

Ilka Bessin: Mobbing-Drama hinter den Kulissen! Wirft sie jetzt hin?

Ilka Bessin: "Herr Llambi liebt mich nicht"

Trotzdem gehen Llambis schlechten Bewertungen nicht spurlos an ihr vorbei. "Ich glaube, Herr Llambi liebt mich nicht. Aber der macht ja immer nur seinen Job, so sehen wir das mal. Den einen mag er vielleicht ein bisschen mehr, den anderen vielleicht nicht, manchmal merkt man es auch. Aber das ist völlig in Ordnung. Er gibt mir halt immer drei Punkte und solange es nicht einer wird, hoffen wir, dass es mal irgendwann vier oder fünf werden", so Ilka traurig. Wer weiß, vielleicht kann sie Herrn Llambi ja in der heutigen Sendung überzeugen. Das Motto lautet "Love Songs". Wie passend...

