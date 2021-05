Ilse DeLange: "Let's Dance"-Comeback!

In der nächsten Show werden die Kandidaten ihren "Magic Moment" vertanzen. Wie Sender RTL jetzt verkündet, darf auch Ilse ihre Geschichte präsentierten. "Es gibt einen ganz besonderen Showact in der 9. 'Let's Dance'-Show: Ilse DeLange wird ihren persönlichen Magic Moment (von The Common Linnets) und den Titel 'Love Goes On' singen. Wir freuen uns sehr auf den Auftritt", verkündet der Sender auf Instagram.