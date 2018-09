Im 5. Monat schwanger: Sophia Vegas zeigt ihren Baby-Bauch

Reddit this

Als Sophia Vegas vor wenigen Wochen ihre Schwangerschaft bei „Promi “ verkündete, war die Überraschung groß. Besonders, weil sie ein Kind von einem Mann erwartet, den die Fans bis dahin noch gar nicht kannten.

Sophia Vegas zeigt ihre Baby-Kugel

Nun postete die 31-Jährige ein Foto von ihrem kleinen Baby-Bauch. "Kennt ihr das Phänomen, vor dem Spiegel zu stehen und sich die entscheidende Frage zu stellen: 'Was zieh ich bloß an?' An dem Punkt bin ich gerade", schreibt Sophia dazu und verkündet stolz, dass ihr auch im fünften Schwangerschaftsmonat noch alle Klamotten passen.

Diese Tatsache scheint manche Fans zu verwirren, denn bis zuletzt glaubten sie noch daran, dass Sophia gar nicht schwanger sein kann. Von den fiesen Kommentaren ließ sich die Blondine allerdings nicht beirren und postete als Beweis lieber ein Ultraschallbild.