Im Aldi Supermarkt: Frau (30) durch Messerangriff getötet!

Schockierende Bilder im Aldi Supermarkt in Skipton (England)! Mitten im Weihnachtstrubel wurde eine 30-jährige Frau erstochen!

Es handelte sich offenbar um eine Aldi-Kassiererin

Wie unter anderem "Daily Mail" berichtet, handelte es sich bei der Frau offenbar um eine Kassiererin. Die Tat ereignete sich am Nachmittag gegen 15.30 Uhr. Der Mann griff die 30-Jährige vor den Augen anderer Kunden an! Obwohl die sofort zur Hilfe eilten und den Mann zu Boden zwangen, starb die Mitarbeiterin an ihren Verletzungen.

Der Täter wurde verhaftet

Der Täter wurde von der Polizei verhaftet und wird nun verhört. Es soll sich bei dem Angriff aber um keinen Terror-Akt. Eine Augenzeugin erzählt: "Ich hatte noch nie so eine Angst in meinem Leben."

Die Identität der Frau wird aus Sicherheitsgründen geheimgehalten.