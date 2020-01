Im Dschungelcamp: Daniela hat Jens Büchners Asche dabei

Reddit this

Daniela Büchner steht vor ihrem größten Abenteuer. Sie zieht am Freitag in den australischen Dschungel. Und ein Teil ihres verstorbenen Ehemannes ist mit dabei!

Mit ihrem Einzug ins erfüllt sich einen großen Traum. Bevor starb, versprach sie ihm, an der Show teilzunehmen. Bald wird sie hautnah erleben, was schon ihr Ehemann erleben durfte, als er in Australien war.

Dschungelcamp 2020: Enthüllt! Diese zwölf Kandidaten sind dabei!

Daniela hat Jens mit dabei

Um sich ihrem Liebsten noch näher zu fühlen, hat Daniela einen Teil seiner Asche dabei. Diese befindet sich in einer hübschen Herzchen-Kette und hängt an ihrem Hals. „Das ist die Kette, in der auch etwas von meinem Mann drin ist. Und das war mir sehr wichtig“, erklärt sie gegenüber .

Das Schmuckstück wird sie jedoch im Hotel lassen. Stattdessen nimmt sie zwei andere Luxusartikel mit: Ein Kuschelkissen und Parfum. Diese Gegenstände hatte damals schon Jens mit dabei.

