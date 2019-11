Im Ring kollabiert: MMA-Kämpferin Saeideh Aletaha († 26) ist tot

Saeideh Aletaha liebte es, in den Ring zu steigen. Doch genau das kostete die Amateur-Kämpferin am Ende das Leben.

Saeideh Aletaha wurde nur 26 Jahre alt. Die Amateur-Kämpferin kollabierte am Samstag nach einem MMA-Kampf und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Doch die Ärzte konnten ihr nicht mehr helfen. Die junge Frau starb am Sonntagmorgen. Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt.

Freunde trauern um Saeideh

Laut „TMZ“ befand sich „Sai“ bereits in einem „ernsten und lebensbedrohlichen Zustand“, als sie am Wochenende mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht wurde. Die britische „Daily Mail“ berichtet, dass sich die Britin mit iranischen Wurzeln eine Gehirnverletzung zugezogen hatte.

Bevor Aletaha starb, trainierte sie regelmäßig in ihrem liebsten Fitnessstudio. Die Betreiber verabschiedeten sich nun in einem rührenden Post von der jungen Kämpferin. „Sie war so beliebt und nett, jeder mochte sie“, heißt es darin. „Unsere Sai wird einen ganz besonderen Platz in unseren Herzen haben. Wir sind so glücklich, dass wir sie kannten.“ Und auch der Veranstalter des Amateur-Kampfes zeigte sich schwer getroffen: „Unsere Gedanken sind jetzt bei ihrer Familie, ihren Freunden und Team-Kollegen.“

