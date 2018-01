Im Sarg: Tote Schwangere bringt Baby zur Welt

Für die Bestatter dürfte es ein riesiger Schock gewesen sein.

Die 33-jährige Nomveliso M. war im neunten Monat schwanger, als sie plötzlich an Atemnot starb. Sie war bereits seit zehn Tagen tot, als Mitarbeiter in ihrem Sarg plötzlich ein totes Baby zwischen ihren Beinen fanden. "Wir waren so geschockt, dass wir nicht mal Zeit hatten, das Geschlecht des Babys herauszufinden", berichtet Fundile Makalana, Betreiber des südafrikanischen Bestattungsunternehmens. Etwas Vergleichbares habe er in seinen 20 Jahren im Business noch nie erlebt.

Nun fragen sich viele, ob das Baby direkt nach dem Tod der Frau nicht hätte gerettet werden können. Laut „Daily Mail“ ist bisher noch unklar, ob diese Möglichkeit wirklich bestand. Experten erklären derweil, dass die Totenstarre zu Muskelkontraktionen führte, die das Kind letztendlich aus dem Körper drückten.