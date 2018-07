Reddit this

Schon vor dem Einzug in das „Sommerhaus der “ verriet Bert Wollersheim gegenüber , dass er kein Blatt vor den Mund nehmen wird. ''Von mir gibt es verbal in die Fresse. Ich mag keine Heuchler oder wenn andere Menschen schlecht behandelt werden. Oder wenn jemand nicht in der Gruppe funktioniert, rücksichtslos ist. Da mache ich dann meinen Mund auf“, versicherte er.

Nun scheint er die Nase endgültig voll zu haben. Besonders die Büchners gehen ihm gehörig auf die Nerven. Als die Rotlicht-Legende gerade in der Küche der Finca ist, findet er eine leere Lebensmittelpackung. Seiner Meinung nach kann diese nur von Jens und Daniela stammen.

Angespannte Stimmung im Haus

"Die machen die Packung leer und lassen sie liegen. Ich frage mich, was die denken, wer das wegräumt“, meckert er. "Ich will nicht wissen wie es bei denen Zuhause aussieht."

"Bei mir Zuhause sieht es sauber aus“, antwortet Daniela forsch, denn sie hat die Läster-Attacke mitbekommen. Davon lässt Bert sich nicht beirren. "Das freut mich zu hören“, entgegnet er grinsend. Doch die 40-Jährige ist gerade erst in Fahrt gekommen: "Mir geht das Lachen langsam auf den Sack, ehrlich gesagt. Wir sind ja nicht im Kasperletheater."

Die Pöbel-Folge wird am Montag um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.