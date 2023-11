"In aller Freundschaft": 6 Wochen Vorschau - so geht es in den Folgen ab dem 28. November 2023 weiter

Hendrik Block zieht sich beim Drehen eines Videos für seinen Internet-Video-Kanal eine thorakalen Pfählungsverletzung zu und wird in die Sachsenklinik eingeliefert. Roland Heilmann (Thomas Rühmann) kann ihn gerade noch so retten. Doch Hendrik sieht in dem Verletzungsvideo seine Chance und beauftragt seinen besten Freund Richard May es direkt auf seinem Kanal hochzuladen. Der Clip wird zum Erfolg und Hendrik will sofort ein Anschlussvideo aus dem Krankenbett aufnehmen, was seine Gesundheit massiv gefährdet. Für die Brentanos steht Familienurlaub an, nur Max (Ben Grünberg) verhält sich gegenüber seiner Mutter Arzu (Arzu Bazman) noch immer seltsam. Er weiß nicht wie, er mit der Situation umgehen soll, dass sie Philipp (Thomas Koch) nicht wie versprochen von ihrem Kuss mit Darren (Michael Raphael Klein) erzählt hat. Die Situation eskaliert in einem folgenschweren Gespräch zwischen Max und Phillip.