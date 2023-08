"In aller Freundschaft": Bernhard Bettermann löst Rätsel um Dr. Steins ARD-Serien-Aus!

Am 18. Mai gab der Schauspieler dann auf Instagram Entwarnung: "Dr. Stein hat einen aufregenden Drehtag hinter sich. Hat eine aufregende Zeit noch vor sich." Das konnte nur eines bedeuten: Die beliebte Figur bleibt der Serie weiterhin erhalten! Und tatsächlich: Am 11. Juli tauchte der smarte Arzt wieder in der Sachsenklinik auf – allerdings nicht wie gewohnt in einer tragenden Rolle. Doch das ist genau das, was Bernhard Bettermann selbst möchte. "Der Hauptgrund, weshalb ich andere Formate kennenlernen will, ist, dass ich wachsen möchte. Ich habe mich nicht für diesen Job entschieden, um sicher zu sein."

Ungewissheit und Risiko seien Teil seiner DNA, so der TV-Star. Hoffentlich zahlt sein Mut sich aus! Doch falls nicht, ist der zweifache Vater in der Sachsenklinik sicher jederzeit auch für größere Auftritte willkommen.