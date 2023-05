"In aller Freundschaft"-Bernhard Bettermann: Serien-Aus für Dr. Stein - er spricht Klartext!

Ist das Serien-Aus von Bernhard Bettermann bei "In aller Freundschaft" jetzt besiegelt? Der Dr. Martin Stein Darsteller betonte schon in der Vergangenheit, dass er in seiner Rolle als Arzt in der Sachsenklink kürzertreten will. Doch wie drastisch sein Ausstieg nun wirklich kam, war für viele Fans ein Schock. Nach einem folgenschweren Fehler bei einer Operation, warf der Serien-Liebling nun radikal das Handtuch und kündigte seinen Job in der Sachsenklink. War's das jetzt für Dr. Stein? Bernhard Bettermann meldete sich nun höchstpersönlich zu Wort.