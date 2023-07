"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": Endgültiger Schlussstrich für Leyla und Ben!

Kehrt Dr. Leyla Sherbaz nun zu "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" zurück oder nicht? Das langersehnte Comeback in das Johannes-Thal-Klinikum lässt auf sich warten und Fans verlieren langsam die Geduld. Vor allem wegen ihres wartenden Partners Ben. Im Netz wurden nun Stimmen laut, dass die Produktion endlich Klarheit schaffen soll. Bedeutet das jetzt das endgültige Liebes-Aus für Leyla und Ben? Und schleicht sich dann etwa eine andere Frau zurück in Bens Leben?