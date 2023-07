"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": Sensation! Leylas Comeback ist offiziell besiegelt

Wann genau es soweit sein wird und Dr. Leyla Sherbaz wieder über die Bildschirme flimmern wird, ist noch nicht bekannt. Dennoch verriet die Schauspielerin bereits, dass es sich um Episode 370, die den Titel "Durchstarten" tragen wird, handelt. Nach der Sommerpause geht es am 7. September erst einmal mit Episode 346 bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" weiter. Hochgerechnet müssen sich Fans also noch bis ca. Mitte/Ende Februar 2024 auf die Comeback-Folge von Leyla gedulden.