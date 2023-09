"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte": Trennungs-Grund von Leyla und Ben enthüllt!

Nachdem Leyla nach ihrem langen Aufenthalt in London in das Johannes-Thal-Klinikum zurückkehrt, soll nichts mehr so sein wie es war. Die Beziehung von Ben und ihr wurde durch die lange Zeit ihrer Abwesenheit auf eine harte Probe gestellt. In der Vorschau zu Folge 350 steht: "Seit Dr. Leyla Sherbaz und Raya in London sind, vermisst Dr. Ben Ahlbeck sie so sehr, dass er entschieden hat, Leyla ein Ultimatum zu setzen. Er wünscht sich seinen Familienalltag in Erfurt mit den beiden zurück. Auch Leyla wünscht sich das und nun ist Ben felsenfest davon überzeugt, dass Leyla am Prüfungstag endlich zurückkehren wird! Kommt es zu dem lang ersehnten Wiedersehen?"

Wie inzwischen jedoch bekannt ist, war "Leyla"-Darstellerin Sanam Afrashteh erst für den Dreh zwanzig Folgen später wieder am Set und wird damit erst Monate später nach Erfurt zurückkehren. Das heißt, sie konnte dem Ultimatum von Ben nicht gerecht werden. Der Grund für die Trennung? Zuschauer dürfen wohl gespannt bleiben, wie es am Ende für die beiden bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ausgeht.