"In aller Freundschaft"-Heilmann & Globisch: Traurige Neuigkeiten nach den Flitterwochen!

Lange mussten Fans der Serie "In aller Freundschaft" auf die Rückkehr von Kathrin Globisch und Roland Heilmann warten. Nach der großen Hochzeitsfeier in der 1000. Folge der beliebten ARD-Show verabschiedeten sich die frisch Vermählten erst einmal in die Flitterwochen. Nun in der neusten Folge kehrten sie endlich in die Sachsenklinik zurück - doch steht ihre Ehe unter keinem guten Stern?