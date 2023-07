"In aller Freundschaft": Nächster ARD-Serien-Ausstieg direkt nach der Sommerpause!

War's das wirklich endgültig für Physiotherapeut Darren Macneil? Wie die ARD bereits jetzt nach der letzten Folge vor der Sommerpause durchsickern ließ, hat Darren andere Pläne, als weiterhin in der Sachsenklinik zu bleiben. Der Physiotherapeut, der in der interdisziplinären Schmerzklinik von Dr. Kathrin Globisch arbeitet, soll in der ersten Folge nach der Sommerpause seine Kündigung einreichen. Der Grund? Die unerwiderten Gefühle seiner Kollegin Schwester Arzu Ritter. Weil ihn dies so beschäftigt, wendet er sich in der Vorschau zur neuen Folge an Dr. Globisch und gibt preis, dass er kündigen möchte.

Wie endgültig diese Entscheidung ist, beschreibt die ARD in der Vorschau mit den Worten, dass Kathrin "die freigewordene Stelle in ihrer Schmerzklinik neu besetzen" will. Ob es wirklich das besiegelte Aus für Darren in der Sachsenklinik ist, bleibt abzuwarten, denn weiter heißt es auch: "Doch selbst mit dem süßen, kleinen Emil Weber auf dem Schoß bleibt Sarah Marquardt, die Verwaltungschefin der Sachsenklinik, die jede Kosteneinsparung in Angriff nimmt". Zuschauer dürfen also gespannt sein, wie es nach der Sommerpause weitergehen wird.

