"In aller Freundschaft": Serien-Aus bestätigt!

Es wird ein trauriger Monat für alle "In aller Freundschaft" Fans! Ab dem 25. Juli nimmt die ARD die Ärzte-Serie für über einen Monat aus dem Programm. Das Erste wird kurz vor der Sommerpause noch Folge 1023 ausstrahlen, wonach es dann erstmal ruhig um die Ärzte der Sachsenklinik wird. Erst am 29. August geht es dann mit Folge 1024 weiter.

Dennoch dürfen sich die Anhänger der Serie über kleine Lichtblicke zwischendurch freuen, denn am 1., 8. und 15. August sollen Wiederholungen alter Folgen im Ersten gezeigt werden.

Bereits seit Oktober 1998 ist die ARD-Serie nicht mehr aus der deutschen Fernsehwelt wegzudenken. Wöchentlich fiebern die Fans mit, wenn das Team der Sachsenklinik wieder in Bereitschaft ist. In diesem Jahr feiert "In aller Freundschaft" bereits sein 25. Jubiläum - da können die Zuschauer wohl auch mal eine kleine Sommerpause verkraften.

