"In aller Freundschaft": Trauriges ARD-Serien-Aus bestätigt

Autsch! Schon des Öfteren mussten "In aller Freundschaft"-Fans mitansehen, wie ihre Lieblingsserie größeren Sportevents wie Fußball-Übertragungen weichen musste. Nun kurz vor Ende der Sommerpause entschied sich das Erste wohl wieder dazu Sport der Sachsenklinik vorzuziehen und keine weitere Wiederholung einer alten Folge zu zeigen. Am Dienstag, den 22. August 2023, läuft anstelle von "In aller Freundschaft" die "Sportschau" ab 20:15 Uhr in der ARD, gefolgt von dem Politikmagazin "Report Mainz" ab 22 Uhr. Damit fällt die beliebte Ärzte-Serie komplett aus.

Hat der Sender wohl gemerkt, dass die Wiederholungsfolgen nicht so gut bei den Fans ankamen? Schon nach der ersten Wiederholungsfolge Folge 333 "Falsche Ziele" ließen die Einschaltquoten zu wünschen übrig. Für "In aller Freundschaft"-Verhältnisse waren die 2,70 Millionen Zuschauer, die bei der Wiederholung am 01. August einschalteten, eine ganz schön magere Quote. Bleibt abzuwarten, ob die Rückkehr aus der Sommerpause am 29. August 2023 wieder mehr Fans vor die Fernseher locken wird.