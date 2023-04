"In aller Freundschaft"-Vorschau: Heftige Attacke! Stirbt Kris jetzt den Serientod?

Aber wie kam es überhaupt dazu, dass Kris schwer verletzt in die Sachsenklink eingeliefert wurde? Eigentlich wollten Kris und seine Freundin Lilly Phan einen Abend zu zweit verbringen, jedoch endete der früher als gedacht bereits auf dem Weg zum Restaurant. Ein Autofahrer pöbelte Lilly aufs Übelste an und warf mit rassistischen Beleidigungen um sich. Zu viel für Freund Kris, der dazwischen ging, dann jedoch auf brutale Weise zusammengeschlagen wurde. Sein Zustand ist bereits kritisch als die Notärzte am Einsatzort eintreffen.

Er wird so schnell wie möglich in die Sachenklink gebracht und schockiert in seinem lebensbedrohlichen Zustand Dr. Ilay Demir so sehr, dass er sich nicht in der Lage fühlt ihn angemessen zu behandeln. Dr. Kai Hoffmann und Dr. Philipp Brentano springen ein und verschaffen sich einen Überblick über die kritische Lage. Kris ist bewusstlos, sein Zustand ist lebensgefährlich und er muss sofort notoperiert werden.

Auch Freundin Lilly ist in großer Sorge. Doch nicht nur der Zustand ihres Freundes macht ihr zu schaffen, auch der Angreifer sorgt weiterhin für Drama, denn er behauptet, dass er von Kris tätlich angegriffen wurde und sich nur gewehrt hat. Ob der Täter damit wohl die Wahrheit sagt? Und muss Kris wirklich den Serientod sterben? Zuschauer dürfen gespannt bleiben, was in Folge 1015 am 06. Juni 2023 bei "In aller Freundschaft" wirklich geschehen wird.

Auch interessant:

Warum das Serien-Aus von Kris Haas schon länger im Raum steht, erfährst du im Video: