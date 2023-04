"In aller Freundschaft"-Vorschau: Tiefer Fall nach den Jubel-News - Miriam überbringt die Hiobsbotschaft

In der 1007. Folge "Was ist Glück?" wird Krankenschwester Miriam vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Nachdem Patient Stefan Knecht in die Sachsenklinik eingeliefert wird, wirft der gutgelaunte Verletzte Fragen auf. Warum freut er sich so trotz seines Verdachts einer Sprunggelenksfraktur so sehr? Schnell löst er auf, er habe im Lotto gewonnen und sich bei seinem Freudensprung verletzt. Satte 504.324,63 Euro sollen laut dem Patienten schon bald ihm gehören. Grund genug für Stefan prompt seinen Job an den Nagel zu hängen.

Doch da sein OP-Hemd keine Taschen besitzt, bittet er Miriam, den Lottoschein so lange für ihn aufzubewahren. Obwohl dies gegen die Vorschrift verstößt, nimmt sie den Schein an. Doch dann, das böse Erwachen - der Lottogewinner hat den Schein nicht fristgerecht eingereicht. Wie wird Miriam dem so freudig gestimmten Patienten diese Hiobsbotschaft überbringen? Zuschauer dürfen gespannt sein, was sich die Krankenschwester in der heutigen Folge um 21 Uhr im Ersten, einfallen lässt.

