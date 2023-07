"In aller Freundschaft": Weiteres Serien-Aus! Auch ER verlässt die ARD-Sachsenklinik

Schon in den vergangenen Wochen war die Fan-Sorge groß, dass Dr. Hoffmann "In aller Freundschaft" verlassen wird. Eine Patientin stellte den Chirurgen nun vor eine harte Entscheidung. Maxima Dobenko, Kais ehemalige Bundeswehr-Kameradin, will ihn als Oberfeldarzt bei der Bundeswehr zurückgewinnen und bitten ihn darum, sie zu einem Einsatz nach Mali zu begleiten. Obwohl Kai sich nicht sicher war, ob er seinen Job und seine Rolle als Vater für Sohn Emil wirklich dafür an den Nagel hängen will, scheint seine Entscheidung jetzt festzustehen - er wird nach Mali gehen!

In Folge 1023, "Wenn die Pflicht ruft", die am 25. Juli in der ARD sowie bereits jetzt in der Mediathek des Senders zu sehen ist, wird gezeigt, wie Kais Ex-Freundin und Mutter von Emil, Maria, versucht, ihn von seinem Vorhaben nach Mali zu gehen abzubringen. Schlussendlich muss sie ihn jedoch ziehen lassen, denn der einstige Oberfeldarzt will seine Kameradin Maxima nicht im Stich lassen. Die Folge endet damit, dass Dr. Hoffmann, bereits in Uniform gekleidet, seinem Sohn Emil ein letztes Mal etwas vorsingt und der Junge dann von Maria ins Bett gebracht wird. Von ihr verabschiedet er sich nur mit einem Zettel, auf dem steht: "Pass du bitte auf Emil auf und ich auf mich. Versprochen."

Wie lange wird der "In aller Freundschaft"-Liebling der Sachsenklinik nun wohl fernbleiben? Zuletzt gab Schauspieler Julian Weigend den Fans zumindest einen Funken Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen mit Dr. Hoffmann, denn er postete ein Bild von einem Drehtag mit Serien-Kollegen Tan Çaglar. Damit dürfte es sich um keinen Abschied für immer handeln.