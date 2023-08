Ina Müller: Baby-Beichte nach der Trennung!

Die Trennung von Johannes Oerding scheint Ina Müller nicht aus der Bahn zu werfen. Die "Inas Nacht"-Moderatorin steht nach wie vor mit beiden Beinen im Leben und weiß, was sie will - auch in Bezug auf ihre Zukunft. Jetzt sprach die 58-Jährige über ihre Pläne für den Ruhestand, wenn sie einmal ihre Arbeit als Sängerin, Musikkabarettistin, Buchautorin und Fernsehmoderatorin niederlegen sollte. Dabei legte sie auch eine unerwartete Baby-Beichte ab. Kommt Nachwuchs für Ina zukünftig noch infrage?