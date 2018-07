Ina Müller: Fällt ihr Konzert kurzfristig aus?

Reddit this

Wenn die Bühne betritt flippen die Fans aus. Die Moderatorin und Musikerin ist besonders in Hamburg extrem beliebt. Deswegen freuen sich auch die Fans riesig auf ihr Konzert im Stadtpark. Doch wird das jetzt kurzfristig abgesagt?

Ina Müller: Überraschende Fotos! Große Sorge um die 52-Jährige

Fällt das Konzert von Ina Müller wegen der Hitze aus?

Schon am Dienstag rockte Ina Müller die Bühne im Hamburger Stadtpark. Doch Mittags hatte sie so einge Probleme! "Wir haben hier heute Nachmittag versucht einen Soundcheck zu machen", verriet die Sängerin. Das Mischpult fiel allerdings ständig wegen Überhitzung aus. Am Abend verlief dann aber glücklicherweise alles reibungslos.

Die Hitzewelle nimmt allerdings kein Ende! Auch heute soll Ina Müller im Stadtpark auftreten. Macht die Hitze ihr heute vielleicht einen Strich durch die Rechnung? Wird die Technik diesmal auch Abends den Geist aufgeben?

Ganz sicher nicht! Ina Müller, die Band und auch die Techniker werden sicher wieder pünktlich zum Konzert alles im Griff haben und die Fans nicht enttäuschen. Schließlich ist das Konzert der Blondine komplett ausverkauft. Und es ist ein ganz besonderer Auftritt!

Ina Müller: Polizeieinsatz!

Ina Müller: Deswegen ist dieses Konzert so besonders

Wenn Ina Müller nämlich heute, am 25. Juli auf der Bühne steht, feiert sie auch gleichzeitig ihren Geburtstag. Die Musikerin wird heute 53 Jahre alt. Da kann sie sich sicher auf ein schönes Ständchen vonn ihren Fans gefasst machen...