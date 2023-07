Ina Müller: Horror-News von der "Inas Nacht"-Moderatorin

Vor wenigen Tagen war Ina in der "Carolin Kebekus Show" zu Gast und plauderte aus, dass sie in der Vergangenheit gerne Horrorfilme geguckt hat - aus einem traurigen Grund. "Es ist entstanden in einer nicht so guten Phase. Wie es ja meistens im Leben ist, wenn du irgendwie denkst: 'Ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich traurig'", offenbarte sie im Gespräch mit Gastgeberin Carolin Kebekus. Ina hatte damals eine schlimme depressive Phase. "Dann habe ich gemerkt, es macht nichts mehr glücklich, aber Horrorfilme, da hatte ich Schiss. Die haben noch geholfen!" Mittlerweile ist Ina kein Grusel-Fan mehr. "Jetzt könnte ich die Filme auch nicht mehr gucken. Jetzt ist das Leben spannend genug."