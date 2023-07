Ina Müller: Jetzt ist es raus!

Die 57-Jährige tritt wieder im TV auf. Heute Abend ist sie in "Die Carolin Kebekus Show" zu Gast. Im Sommer-Special der Sendung wird das Studio kurzerhand in eine Kneipe verwandelt. Es wird getrunken, gesungen und gespielt. Klar, dass da auch Ina nicht fehlen darf! Gemeinsam mit der Gastgeberin Carolin Kebekus und Moderatorin Esther Sedlaczek tritt sie zum Kneipen-Dreikampf an. Ina will mit ihrer Version des Songs "Warum hast du nicht nein gesagt?" von Roland Kaiser und Maite Kelly punkten. Ob ihr das gelingen wird? Das erfahrt ihr heute Abend um 22:50 Uhr im Ersten...