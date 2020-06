Ina Müller: Karriere-Auszeit bis 2017!

Bis zum 6. Dezember arbeitet die Blondine noch für ihre Kult-Show "Inas Nacht". Anschließend will sie ihre Arbeit als Sängerin und Entertainerin einstellen.

Erst 2017 will Ina Müller wieder auf die Show-Bühne zurückkehren. Ihre Karriere-Auszeit will sie dafür nutzen, gemeinsam mit ihrem Freund Johannes Oerding zu reisen, auch wenn sie dadurch ihr Beziehungsgeheimnis eventuell gefährden könnte. Gegenüber "bild" erklärte Müller, dass ein bedeutendes Reiseziel für sie die Stadt New York darstelle.

"Ich will ein ganz normaler Schönwetter-Touri sein. Mit Stadtplan in der Hand die Freiheitsstatue besichtigen, einmal auf das Empire State Building und die Läden auf der 5th Avenue abklappern, wie alle anderen auch." Ohnehin, so erklärt sie, sei sie keine "Frau für die große TV-Bühne".

Das sehen viele ihrer Fans sicher anders! Sie werden Ina Müller und ihren dreckigen Humor während deren drei Jahre langer Auszeit zweifelsohne sehr vermissen.