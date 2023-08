Ina Müller: Trauriges Geständnis! So schlecht ging es ihr wirklich

Entstanden ist die Leidenschaft für Gruseliges in einer Phase, in der es ihr schlecht ging. „Wie es ja meistens im Leben ist, wenn du irgendwie denkst: ,Ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich traurig‘ und so. ,Ja, hast du mal geguckt, ob es Depressionen sind?‘ – ,Ja, oh, könnte sein!‘ “, erzählt sie jetzt lachend. „Und dann habe ich gemerkt, es macht nichts mehr glücklich – aber Horrorfilme, da hatte ich Schiss. Also, die haben mir am Ende geholfen!“ Je blutiger, desto besser, fügt Ina Müller noch hinzu.