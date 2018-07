Influencerin Chiara Ferragni trägt DEN Haartrend des Sommers

Reddit this

Was Chiara Ferragni trägt, wird zum Trend. Und das bezieht sich nicht nur auf die ! Auch in Sachen kann ihr keiner was vormachen. Jetzt überrascht sie ihre Fans mit einer neuen Frisur - und die ist gerade mega angesagt!

Chiara Ferragni trägt pinke Haare

Im darf es ein bisschen mehr Farbe sein - auch in den Haaren. Deswegen verwandelte sich Chiara Ferragni für ihr Bachelorette-Wochenende von einer Blondine zu einer hippen Bald-Braut mit pinken Haaren! Der Look ist frisch und frech und passt super zum heißen Sommer. Auch die Influencerin freut sich über ihren neuen Look!

Chiara Ferragni: Die Fans lieben die neue Frisur!

Und nicht nur Chiara Ferragni selbst ist zufrieden mit ihrer neuen Frisur. Auch ihre Fans sind begeistert. "Ich liebe es", "Das ist so schön" oder "Deine Haare sehen toll aus", schreiben sie begeistert. Chiara weiß eben, wie es geht...