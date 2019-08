Ingo Kantorek: Schockierende Details zu seinem Tod enthüllt!

Reddit this

Der Schock sitzt immer noch tief! Freitagnacht verunglückten "Köln 50667"-Star Ingo Kantorek und seine Frau Suzana bei einem schweren Autounfall auf der A8 bei Sindelfingen. Die beiden waren auf dem Rückweg ihres Italien-Urlaubs. Als sie auf den Verzögerungsstreifen fuhren, kamen Ingo und Suzana von der Fahrbahn ab, touchierten eine Betonleitplanke - und krachten auf einen parkenden LKW-Anhänger. Ingo war sofort tot. Suzana starb wenig später im Krankenhaus. Doch wie konnte es zu dem tragischen Unfall kommen?

War Sekundenschlaf die Unfall-Ursache?

Die Polizei bestätigte bereits, dass Ingos Frau am Steuer saß. "Uns sind beim Einsatz in der Nacht keine Bremsspuren aufgefallen. Polizei und ein Sachverständiger der DEKRA ermitteln", sagte Feuerwehrsprecher Rainer Just zu Sender . Ein Verschulden des LKWs schließt die Polizei jedoch aus. "Es gibt bislang keine Hinweise darauf, dass der LKW ordnungswidrig oder behindernd geparkt gewesen wäre", berichtete Hauptkommissarin Yvonne Schächtele gegenüber der "BILD"-Zeitung. "Ob möglicherweise Sekundenschlaf oder überhöhte Geschwindigkeit zu dem Unfall geführt hat, muss jetzt geklärt werden."

Das Unfall-Auto war geliehen

Die "BILD-Zeitung fand jetzt heraus, dass sich die beiden den Unfall-Wagen nur geliehen hatten. Er und Suzana waren mit dem Mercedes X-Klasse auf Probefahrt, als es zu dem Crash kam. "Das Auto war ein Vorführwagen, ein knappes Jahr alt, hatte etwa 40 000 Kilometer auf dem Tacho", berichtete Frank Weike, Geschäftsführer von Gruma Hunter, wo sie das Auto kaufen wollten.

