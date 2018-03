Ingolf Lück: Überraschende Gefühls-Beichte an Isabel Edvardsson!

Huch, haben wir da etwa alles was verpasst? Eigentlich fegt Ingolf Lück momentan mit Profitänzerin Ekaterina Leonova übers Tanzparkett. Dass die beiden dabei eindeutige Sieges-Chancen haben, war den meisten Fans schon ab der ersten Let's Dance-Show an ersichtlich.

Doch obwohl Ingolf und Ekaterina als Tanz-Duo eine Bomben-Figur abgeben, konnte Ekaterina das Herz des Moderators dennoch nicht für sich gewinnen. Ingolf setzt seinen Fokus auf eine ganz andere Let's Dance-Profi-Tänzerin: Isabel Edvardsson!

Ingolf Lück: Wegen Isabel bei Let's Dance?

Obwohl Ingolf und Ekaterina ein absolutes Traum-Tanzpaar abgeben, scheint Ingolf sein Augenmerk vor allem auf Isabel Edvardsson zu legen. Auch wenn die schwedische Profitänzerin an der diesjährigen Let's Dance-Staffel nicht teilnehmen kann, sie verkündete vor einigen Wochen, dass sie sich um ihr Baby kümmern möchte, ist Ingolf trotzdem hin und weg von der schönen Blondine. Wie er verriet, war sie sogar ein Faktor, warum er bei Let's Dance teilnehmen wollte...

Ingolf Lück: Gefühls Beichte!

Wie Ingolf im Interview mit "Promiflash" verriet, war Isabel einer der Gründe, warum er sich für eine Let's Dance-Teilnahme entschied. So berichtet er: "Ich habe letztens im 'MDR Riverboot' mit Isabel Edvardsson Walzer tanzen dürfen, da war‘s um mich geschehen." Ehrliche Worte, die Ingolfs Sympathie gegenüber Isabel zum Ausdruck bringen. Aber auch Isabel scheint ein echter Ingolf Fan zu sein. So berichtete sie erst kürzlich, dass sie der Meinung ist, dass Ingolf als Let's Dance-Gewinner der jetzigen Staffel hervorgehen könnte. Ob der Fall eintreten wird? Wir können gespannt sein. Allerdings ist zu hoffen, dass der Moderator und die Schwedin -bei so viel gegenseitiger Sympathie- auch nach Let's Dance nochmal die Chance auf ein gemeinsames Tänzchen haben…