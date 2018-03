Ingolf Lück: Überraschendes Foto aufgetaucht! So sah der Let's Dance Star früher aus

Huch, würdet ihr auch diesem Foto den Let's Dance-Star Ingolf Lück wiedererkennen? Erst letzte Woche feierte der 59-Jährige sein Let's Dance-Debüt. Er schwebte dabei mit Ekaterina Leonova übers Tanzparket und konnte die ersten Fan-Herzen für sich gewinnen. Vor allem in seinem Let's Dance-Kostüm gab der Star eine bomben Figur ab. Doch wie sah Ingolf eigentlich früher ein? Ein kürzlich aufgetauchtes Foto verschafft jetzt Klarheit.

Ingolf Lück: Schon vor Let's Dance ein TV-Urgestein

Ingolf Lück konnte sich in den letzten Jahrzehnten zu einem echten Urgestein im deutschen Fernsehen etablieren. Momentan ist er bei Let's Dance zu sehen und will sich dabei den ersten Platz ertanzen. Ob ihm das gelingen wir? Wir können gespannt sein! Sein Alter sollte ihm dabei jedenfalls keine Probleme machen. Obwohl der Star im Vergleich zu anderen Teilnehmern älter ist, scheint er eine spitzen Kondition zu haben. Doch wie sah Ingo eigentlich als junger Mann aus? Ein überraschendes Foto gibt Einblicke in Ingos Vergangenheit.

Ingolf Lück: So sah der Let's Dance-Star früher aus

Ein kürzlich aufgetauchtes Foto zeigt: Ingolf hat sich kaum verändert. Auf dem Foto ist Ingolf mit Oliver Pocher beim "Comet" 2005 zu sehen. Auf dem Bild wird deutlich, dass Ingolf schon damals zum Spaßen aufgelegt war. Ob Ingolf mit seiner witzigen Art auch heute Abend die Jury von sich überzeugen kann? Wir werden sehen...