Ingrid Remmers: Die Politikerin stirbt mit 56 Jahren!

Ingrid Remmers verstarb am 8. August. Über die genauen Todesumstände ist bisher nichts bekannt. Seit dem Jahr 2004 war sie politisch aktiv. In den Landesvorstand der WASG wurde sie 2005 gewählt, wo sie den Bereich Sozialpolitik leitete. Sie wurde dann Vorsitzende der Antragsberatungskommission der WASG und hatte dann das selbe Amt in der Linkspartei inne. Später stieg sie zur stellvertretenden Sprecherin des Landesverbands Nordrhein-Westfalen der Linkspartei auf und wurde auch in den Deutschen Bundestag gewählt. Für die kommende Bundestagswahl hatte sie auf eine Kandidatur verzichtet.

