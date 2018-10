Reddit this

Der Spartensender RTLplus bringt "Die Schlagernacht des Jahres" zurück ins Fernsehen, wie "Quotenmeter" berichtet. Die Show wird von moderiert. Das Event findet in der ausverkauften König-Pilsener-ARENA in Oberhausen statt - zu sehen gibt es die Aufzeichnung dann am 5. Dezember um 20:15 Uhr bei RTLplus.

Schlagershow bei RTLplus

Inka Bause darf zahlreiche begrüßen - unter anderem sind , Marianne Rosenberg, Thomas Anders, , Fantasy, , Vicky Leandros, Nik P., Mickie Krause, Kerstin Ott, , Jörg Bausch und Eloy de Jong dabei. Bereits in den 90er Jahren fand die Veranstaltung statt und war einer der wichtigsten Events in der Schlager-Branche.

Inka Bause bleibt bei "Bauer sucht Frau"

Auch, wenn Inka Bause bald bei einem anderen Sender zu sehen - Auswirkungen auf ihre Moderation bei " " hat das nicht. Die beliebte Moderatorin wird auch weiterhin für die Kuppelshow vor der Kamera stehen und Landwirte verkuppeln.