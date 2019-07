Inka Bause: Bitterer Schlag! Ihr Glück liegt in Scherben!

Seit Jahren ist " " aus dem -Programm nicht wegzudenken. Inka Bause ist jedes Jahr aufs Neue dabei zu sehen, wie sie ihren Kandidaten das Liebes-Glück sucht. So auch in diesem Jahr. Doch jetzt das Traurige...

"Bauer sucht Frau" ist jetzt international

Während bei "Bauer sucht Frau" in den vergangenen Jahren zum größten Teil heimische Bauern unter die Haube gebracht wurden, ist in diesem Jahr auf internationalem Boden unterwegs. Inka reist dabei um die ganze Welt, um ihre Bauern die richtige Frau zu suchen. Eigentlich eine schöne Idee. Ihre Fans zeigen sich davon allerdings nur wenig begeistert...

Böse Anfeindungen gegen Inka Bause

Wie nun via Social Media deutlich wird, halten ihre Fans das neue "Bauer sucht Frau"-Format einfach nun für Fake. So wettert eine wütende Userin: "Ich mag 'Bauer sucht Frau International' nicht. Es ist frustrierend und nicht anders als . Die Frauen gehen alle nur hin, um ins TV zu kommen oder einen kostenlosen Urlaub zu kriegen." Ebenfalls heißt es weiter: "Die zwei Damen gönnen sich jetzt einen First-Class-Flug nach Hause. Hauptsache einen schönen Urlaub gehabt." Oh je! Was für harte Anfeindungen! Was Inka darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu jedenfalls noch kein Statement ab.

